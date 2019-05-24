Минпросвещения прокомментировало инцидент на выпускном во Владивостоке

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Министерство просвещения осуждает инцидент на выпускном в школе Владивостока, на котором старшеклассники были одеты в откровенные костюмы. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.
Минпросвещения прокомментировало инцидент на выпускном во Владивостоке
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке... Проявления, подобные данному случаю... способны скорее оскорбить педагогический коллектив», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

Он подчеркнул, что в рамках выпускных вечеров в России проходит много других творческих мероприятий, которые действительно остаются для всех «тёплым воспоминанием».

По мнению Емельянова, подобные акции свидетельствуют о необходимости уделить больше внимания воспитанию детей не только в школе, но и в семье.

Ранее полиция начала проверку после появления в интернете видео с выпускного в школе Владивостока.

24 мая во Владивостоке ученики одной из школ устроили вечеринку во время выпускного. Трое юношей были одеты в костюмы зайчиков с чёрными масками, а одна из девушек — в форму сотрудника полиции.

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