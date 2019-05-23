В Свердловской области отменили оправдательный приговор экс-врачу

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный в отношении бывшего заместителя главврача инфекционной больницы Нижнего Тагила, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Отмечается, что апелляция была рассмотрена 22 мая. Экс-медика признали виновной в смерти трёхлетнего ребёнка.

По данным портала, областной суд оставил в силе вердикт Тагилстроевского районного суда, вынесенный в ноябре 2017 года. Тогда врача приговорили к двум годам ограничения свободы, но в связи с истечением срока давности освободили от наказания.

Однако уже в марте 2018 года облсуд оправдал женщину, через год данное решение оспорила Генпрокуратура.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области завели дело из-за нарушений в больнице требований для обслуживания инвалидов.