Новый начальник югорского УМЧС начал массовую ревизию муниципалитетов

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Новый руководитель ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Пётр Кугуй начал массовую ревизию муниципалитетов.
Новый начальник югорского УМЧС начал массовую ревизию муниципалитетов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в первую очередь Кугуй отправился в Сургут, где осмотрел пожарно-спасательный гарнизон.

«В течение месяца начальник главного управления проинспектирует все пожарно-спасательные гарнизоны, находящиеся на территории округа», — уточнили в управлении.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало о назначении нового руководителя управления ГИБДД России по Удмуртии.

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