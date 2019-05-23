Новый начальник югорского УМЧС начал массовую ревизию муниципалитетов

Новый руководитель ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Пётр Кугуй начал массовую ревизию муниципалитетов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в первую очередь Кугуй отправился в Сургут, где осмотрел пожарно-спасательный гарнизон.

«В течение месяца начальник главного управления проинспектирует все пожарно-спасательные гарнизоны, находящиеся на территории округа», — уточнили в управлении.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало о назначении нового руководителя управления ГИБДД России по Удмуртии.