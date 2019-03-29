Назначен новый руководитель управления ГИБДД по Удмуртии

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Назначен новый руководитель управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. Это майор полиции Руслан Набиев.
Назначен новый руководитель управления ГИБДД по Удмуртии
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Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Набиев — уроженец Ижевска. Начал службу в ГИБДД в 2000 году, прошёл путь от инспектора ДПС до командира строевого подразделения. Ветеран боевых действий. Имеет ведомственные награды МВД.

Нового руководителя представил министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов, передаёт «Реальное время».

Ранее сообщалось, что в Курганской области назначили заместителя губернатора по социальной политике. Им стала директор Куртамышского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа Татьяна Менщикова.

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