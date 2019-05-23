Названа причина остановки движения на серой ветке метро Москвы

В Департаменте транспорта Москвы назвали причину остановки движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Мосметро: причина остановки движения — техническая неисправность поезда 760-й серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20—25 минут на устранение и открытие движения», — говорится в сообщении в Twitter московского транспорта.

В свою очередь, аккаунт московского метро сообщает, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено.

Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена было остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».