В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов

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На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов
  • РИА Новости

«На короткий период нет движения между станциями «Савёловская» — «Алтуфьево». Это необходимо, чтобы убрать неисправный состав. Скоро поедем!» — говорится в сообщении в Twitter московского метро.

Ранее заместитель мэра, глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что расследованием причин инцидента на Солнцевской линии столичного метро занимается специальная экспертная комиссия.

По словам Ликсутова, эвакуация 1041 пассажира из трёх составов метро заняла более трёх часов.

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