Расследование ЧП на Солнцевской линии метро ведёт спецкомиссия
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, итоги расследования будут представлены позднее.
«Расследование проходит... в указанные сроки все данные о причинах происшествия будут представлены. Работает комиссия, движение восстановлено», — уточнил Ликсутов.
Ранее стало известно, что один из поездов Московского метрополитена остановился в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская» из-за падения напряжения в контактном рельсе.
Впоследствии за ним встали ещё два состава.
По словам Ликсутова, эвакуация 1041 пассажира заняла более трёх часов.