Расследование ЧП на Солнцевской линии метро ведёт спецкомиссия

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Заместитель мэра, глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что расследованием причин инцидента на Солнцевской линии столичного метро занимается специальная экспертная комиссия.
Расследование ЧП на Солнцевской линии метро ведёт спецкомиссия
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, итоги расследования будут представлены позднее.

«Расследование проходит... в указанные сроки все данные о причинах происшествия будут представлены. Работает комиссия, движение восстановлено», — уточнил Ликсутов.

Ранее стало известно, что один из поездов Московского метрополитена остановился в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская» из-за падения напряжения в контактном рельсе.

Впоследствии за ним встали ещё два состава.

По словам Ликсутова, эвакуация 1041 пассажира заняла более трёх часов.

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