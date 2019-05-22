Расследование ЧП на Солнцевской линии метро ведёт спецкомиссия

Заместитель мэра, глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что расследованием причин инцидента на Солнцевской линии столичного метро занимается специальная экспертная комиссия.

Как передаёт РИА Новости, итоги расследования будут представлены позднее.

«Расследование проходит... в указанные сроки все данные о причинах происшествия будут представлены. Работает комиссия, движение восстановлено», — уточнил Ликсутов.

Ранее стало известно, что один из поездов Московского метрополитена остановился в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская» из-за падения напряжения в контактном рельсе.

Впоследствии за ним встали ещё два состава.

По словам Ликсутова, эвакуация 1041 пассажира заняла более трёх часов.