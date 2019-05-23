В Петербурге изменят график разводки Дворцового моста из-за Дня города

В Санкт-Петербурге изменят график разводки Дворцового моста из-за Дня города, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

В ночь на 27 мая он будет дополнительно разведён с 00:00 до 00:30.

Далее расписание останется прежним — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что мультимедиа-спектакль покажут на пролёте Дворцового моста на День города.