В Петербурге изменят график разводки Дворцового моста из-за Дня города

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В Санкт-Петербурге изменят график разводки Дворцового моста из-за Дня города, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».
В Петербурге изменят график разводки Дворцового моста из-за Дня города
  • РИА Новости

В ночь на 27 мая он будет дополнительно разведён с 00:00 до 00:30.

Далее расписание останется прежним — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что мультимедиа-спектакль покажут на пролёте Дворцового моста на День города.

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