В МВД предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности

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Замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Игорь Морозов в ходе всероссийского форума «Антитеррор» в Красноярске предложил ввести в школах должность замдиректора по безопасности.
В МВД предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности
  • РИА Новости

Он отметил, что в последнее время фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, — имеется в виду так называемый скулшутинг.

По его словам, «стандартных мер безопасности — установка видеонаблюдения, рамок металлоискателей, привлечение охранных предприятий — уже недостаточно».

«Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса», — цитирует РИА Новости Морозова.

Ранее сотрудники МВД Татарстана задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом.

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