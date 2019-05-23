В МВД предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Игорь Морозов в ходе всероссийского форума «Антитеррор» в Красноярске предложил ввести в школах должность замдиректора по безопасности.

Он отметил, что в последнее время фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, — имеется в виду так называемый скулшутинг.

По его словам, «стандартных мер безопасности — установка видеонаблюдения, рамок металлоискателей, привлечение охранных предприятий — уже недостаточно».

«Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса», — цитирует РИА Новости Морозова.

Ранее сотрудники МВД Татарстана задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом.