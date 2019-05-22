Подлодка ЧФ «Ростов-на-Дону» вышла в море для совместных учений с морской авиацией

Подлодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» вышла в Чёрное море, чтобы провести совместные учения с надводными кораблями и морской авиацией. Об этом сообщает «Крыминформ».

«В рамках выхода в море экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении», — рассказали в пресс-службе ЧФ.

Кроме того, личный состав подлодки проводит внутрикорабельные учения и отрабатывает алгоритм действий по погружению на различные глубины различными способами.

Помимо этого, экипажи фрегатов ЧФ провели учения по приёму и передаче запасов материальных средств между кораблями. К занятиям были привлечены «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», а также многоцелевое судно обеспечения «ВТН-73», передаёт РИА Новости Крым.

«В ходе проведения тренировки корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приёма-передачи грузов», — добавили в ЧФ.

Ранее сообщалось, что экипажи двух подлодок ЧФ провели учения по борьбе за живучесть.