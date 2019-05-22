Подлодка ЧФ «Ростов-на-Дону» вышла в море для совместных учений с морской авиацией
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«В рамках выхода в море экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении», — рассказали в пресс-службе ЧФ.
Кроме того, личный состав подлодки проводит внутрикорабельные учения и отрабатывает алгоритм действий по погружению на различные глубины различными способами.
Помимо этого, экипажи фрегатов ЧФ провели учения по приёму и передаче запасов материальных средств между кораблями. К занятиям были привлечены «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», а также многоцелевое судно обеспечения «ВТН-73», передаёт РИА Новости Крым.
«В ходе проведения тренировки корабли отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с занятием наиболее удобных позиций для приёма-передачи грузов», — добавили в ЧФ.
Ранее сообщалось, что экипажи двух подлодок ЧФ провели учения по борьбе за живучесть.