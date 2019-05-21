В Магнитогорске произошёл пожар в цеху с пластиковыми панелями

В Магнитогорске пожарные тушат возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Пожар на площади 600 кв. м происходит в цеху по производству пластиковых панелей​​​. Кроме того, на открытой площадке горят на площади 400 кв. м сложенные пластиковые изделия», — указали в ведомстве.

В настоящий момент нет данных о причинах пожара.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.