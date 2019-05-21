В Магнитогорске произошёл пожар в цеху с пластиковыми панелями
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Пожар на площади 600 кв. м происходит в цеху по производству пластиковых панелей. Кроме того, на открытой площадке горят на площади 400 кв. м сложенные пластиковые изделия», — указали в ведомстве.
В настоящий момент нет данных о причинах пожара.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.