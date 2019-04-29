На территории Красноярского алюминиевого завода произошёл пожар

На территории Красноярского алюминиевого завода загорелся трансформатор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Произошло внутреннее повреждение трансформаторного агрегата №107 на кремниево-преобразовательной подстанции. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, технологический процесс не нарушен. Предприятие работает в штатном режиме», — указали в ведомстве.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.