Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом. Об этом он сказал в ходе парада Победы на Красной площади. 
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
  • Reuters

«Вместе с тем Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму», — отметил он. 

По его словам, коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение.

Глава государства также отметил, что российская сторона призывает все страны осознать общую ответственность за создание системы безопасности, которая будет эффективной и равной для всех.

Российский лидер подчеркнул, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне.

RT ведёт прямую трансляцию парада Победы.

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