Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади по случаю 74-й годовщины победы.

«Память о Великой Отечественной войне — это наша совесть и ответственность. В ряде государств осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают предков», — отметил российский лидер.

По его словам, святым долгом является защита подлинных героев войны. Он добавил, что ветераны войны в настоящее время живут в разных странах, но их подвиг невозможно разделить.

«Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех», — подчеркнул президент.

Также российский лидер отметил, что нравственная мощь подвига солдат, разгромивших нацизм, с каждым годом чувствуется всё острее.

RT ведёт прямую трансляцию.