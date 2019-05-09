Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне
- Reuters
«Память о Великой Отечественной войне — это наша совесть и ответственность. В ряде государств осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают предков», — отметил российский лидер.
По его словам, святым долгом является защита подлинных героев войны. Он добавил, что ветераны войны в настоящее время живут в разных странах, но их подвиг невозможно разделить.
«Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех», — подчеркнул президент.
Также российский лидер отметил, что нравственная мощь подвига солдат, разгромивших нацизм, с каждым годом чувствуется всё острее.
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