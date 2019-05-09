Путин поздравил россиян с Днём Победы

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади.
Путин поздравил россиян с Днём Победы
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с Днём Победы. С днём нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм», — отметил он.

По его словам, нравственная мощь этого подвига с каждым годом чувствуется всё острее.

«На особом месте — победа над фашизмом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Не вышло покорить Советский Союз», — отметил он.

По его словам, победа ковалась всем народом, а солдаты не жалели жизни ради свободы, ради мирного неба.

«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, дедов, жён, матерей, братьев, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами», — сказал он.

Ранее в Москве начался парад в честь 74-й годовщины победы.

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