Площадь лесного пожара на заповедной территории около Байкала увеличилась

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В пресс-службе управляющего нацпарком предприятия «Заповедное Прибайкалье» рассказали ТАСС об увеличении площади лесного пожара в Прибайкальcком национальном парке в Иркутской области.

Отмечается, что в настоящий момент она превышает 1 тыс. га.

«Площадь действующего в Прибайкальском лесничестве лесного пожара выросла с 7 до 1100 га. В тушении задействованы 67 человек и 16 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Как указывает агентство, 8 мая сообщалось, что пожар действует на площади 7 га.

В середине апреля издание «Янтарный край» передавало, что в Калининградской области за сутки потушили 60 пожаров.

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