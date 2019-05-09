Площадь лесного пожара на заповедной территории около Байкала увеличилась
Отмечается, что в настоящий момент она превышает 1 тыс. га.
«Площадь действующего в Прибайкальском лесничестве лесного пожара выросла с 7 до 1100 га. В тушении задействованы 67 человек и 16 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.
Как указывает агентство, 8 мая сообщалось, что пожар действует на площади 7 га.
В середине апреля издание «Янтарный край» передавало, что в Калининградской области за сутки потушили 60 пожаров.