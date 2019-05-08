Эксперт оценил предложение привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя

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Автоэксперт, лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил предложение заместителя главы столичного Центра организации дорожного движения Александра Евсина привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или стоимости машины.
Эксперт оценил предложение привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя
  • РИА Новости

«Все граждане равны перед законом, и они должны нести одинаковую ответственность за одно и то же правонарушение», — заявил он.

Как напомнил Похмелкин, россияне записывают автомобили не только на себя, и какой-нибудь пенсионер или инвалид вполне может владеть очень дорогой машиной.

Кроме того, эксперт обратил внимание на количество фрилансеров в России. Похмелкин также задался вопросом, как сотрудники ГИБДД будут определять доход нарушителей.

Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД.

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