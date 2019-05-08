Аэропорт Домодедово проверяют после сообщения о минировании

Аэропорт Домодедово проверяют из-за поступления анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

РИА Новости

Как отмечается, в пресс-службе аэропорта данную информацию подтвердили. «При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение», — сказали в воздушной гавани. Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб проводят проверку здания Павелецкого вокзала в Москве из-за поступления анонимного сообщения о минировании. В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.