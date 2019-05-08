Аэропорт Домодедово проверяют после сообщения о минировании
- РИА Новости
Как отмечается, в пресс-службе аэропорта данную информацию подтвердили.
«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение», — сказали в воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб проводят проверку здания Павелецкого вокзала в Москве из-за поступления анонимного сообщения о минировании.
В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.