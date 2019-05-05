Источник: в Москве проверяют Павелецкий вокзал из-за сообщения о минировании
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва на Павелецком вокзале. Здание проверяют специалисты, включая кинолога с собакой», — заявил источник.
По его словам, эвакуацию людей на вокзале не проводили, он работает в штатном режиме.
Ранее ФАН передавало, что неизвестный сообщил о «минировании» рынка в Санкт-Петербурге.