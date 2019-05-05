Источник: в Москве проверяют Павелецкий вокзал из-за сообщения о минировании

Сотрудники экстренных служб проводят проверку здания Павелецкого вокзала в Москве из-за поступления анонимного сообщения о минировании.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва на Павелецком вокзале. Здание проверяют специалисты, включая кинолога с собакой», — заявил источник.

По его словам, эвакуацию людей на вокзале не проводили, он работает в штатном режиме.

Ранее ФАН передавало, что неизвестный сообщил о «минировании» рынка в Санкт-Петербурге.