В Оренбургской области зарегистрировали 39 лесных пожаров с начала года
- РИА Новости
Всего с начала года зарегистрировано 39 лесных пожаров и 634 степных.
Как заявили в пресс-службе ведомства, на 7 мая на территории региона четвёртый класс пожарной опасности зарегистрирован на территории Светлинского района и Кувандыкского городского округа.
8 мая такой же класс пожароопасности прогнозируется на территории Орска, Кувандыкского городского округа, Акбулакского, Новоорского, Светлинского, Домбаровского и Беляевского районов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области создали рабочую группу по вопросам поддержки пострадавших в майских пожарах.