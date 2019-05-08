В Оренбургской области зарегистрировали 39 лесных пожаров с начала года

ГУ МЧС России по Оренбургской области рассказало о природных и степных пожарах в регионе, передаёт RIA56.

Всего с начала года зарегистрировано 39 лесных пожаров и 634 степных.

Как заявили в пресс-службе ведомства, на 7 мая на территории региона четвёртый класс пожарной опасности зарегистрирован на территории Светлинского района и Кувандыкского городского округа.

8 мая такой же класс пожароопасности прогнозируется на территории Орска, Кувандыкского городского округа, Акбулакского, Новоорского, Светлинского, Домбаровского и Беляевского районов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области создали рабочую группу по вопросам поддержки пострадавших в майских пожарах.