В Оренбургской области зарегистрировали 39 лесных пожаров с начала года

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ГУ МЧС России по Оренбургской области рассказало о природных и степных пожарах в регионе, передаёт RIA56.
В Оренбургской области зарегистрировали 39 лесных пожаров с начала года
  • РИА Новости

Всего с начала года зарегистрировано 39 лесных пожаров и 634 степных.

Как заявили в пресс-службе ведомства, на 7 мая на территории региона четвёртый класс пожарной опасности зарегистрирован на территории Светлинского района и Кувандыкского городского округа.

8 мая такой же класс пожароопасности прогнозируется на территории Орска, Кувандыкского городского округа, Акбулакского, Новоорского, Светлинского, Домбаровского и Беляевского районов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области создали рабочую группу по вопросам поддержки пострадавших в майских пожарах.

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