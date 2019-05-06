В Курганской области создали рабочую группу по вопросам поддержки пострадавших в майских пожарах

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В Курганской области появилась рабочая группа по вопросам поддержки пострадавших в майских пожарах, сообщает URA.RU.
В Курганской области создали рабочую группу по вопросам поддержки пострадавших в майских пожарах
  • ©ГУ МЧС России по Курганской области

В состав войдут вице-губернатор Владислав Кузнецов и замглавы региона по соцполитике Татьяна Менщикова.

«Рабочая группа должна определить меры и формы поддержки, которая будет оказана пострадавшим», — заявили в пресс-службе губернатора.

В Кургане и некоторых других муниципалитетах введён режим ЧС. На помощь местным спасателям прибыли коллеги из других регионов и авиатехника МЧС.

Ранее в Томской области был введён противопожарный режим.

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