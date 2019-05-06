В Курганской области создали рабочую группу по вопросам поддержки пострадавших в майских пожарах
- ©ГУ МЧС России по Курганской области
В состав войдут вице-губернатор Владислав Кузнецов и замглавы региона по соцполитике Татьяна Менщикова.
«Рабочая группа должна определить меры и формы поддержки, которая будет оказана пострадавшим», — заявили в пресс-службе губернатора.
В Кургане и некоторых других муниципалитетах введён режим ЧС. На помощь местным спасателям прибыли коллеги из других регионов и авиатехника МЧС.
Ранее в Томской области был введён противопожарный режим.