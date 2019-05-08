В Нижегородской области хирург и педиатр предстанут перед судом по делу о смерти ребёнка
- РИА Новости
По версии следователей, 16 декабря 2017 года скорая помощь доставила девочку в больницу с подозрением на аппендицит. В тот же день хирург диагностировал ребёнку ОРВИ со спазмами желудочно-кишечного тракта и не выявил хирургическую патологию. Об аналогичном диагнозе заявила и педиатр.
На следующий день пациентку вновь доставили в ЦРБ, но в экстренном порядке перевели в областную детскую больницу, где она умерла.
Как полагают следователи, девочка скончалась из-за неправильно поставленного диагноза.
Свою причастность к случившемуся врачи не признали. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU сообщало о суде по делу о смерти пятимесячной девочки в Свердловской области.