В Нижегородской области хирург и педиатр предстанут перед судом по делу о смерти ребёнка

Хирург и педиатр Володарской центральной районной больницы предстанут перед судом по делу о смерти восьмилетней пациентки, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следователей, 16 декабря 2017 года скорая помощь доставила девочку в больницу с подозрением на аппендицит. В тот же день хирург диагностировал ребёнку ОРВИ со спазмами желудочно-кишечного тракта и не выявил хирургическую патологию. Об аналогичном диагнозе заявила и педиатр.

На следующий день пациентку вновь доставили в ЦРБ, но в экстренном порядке перевели в областную детскую больницу, где она умерла.

Как полагают следователи, девочка скончалась из-за неправильно поставленного диагноза.

Свою причастность к случившемуся врачи не признали. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало о суде по делу о смерти пятимесячной девочки в Свердловской области.