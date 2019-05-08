В Тюмени эвакуировали три ТЦ из-за сообщений о подозрительном предмете

В Тюмени эвакуировали три торговых центра и один бизнес-центр из-за сообщений о подозрительном предмете, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД России.

«Поступила информация о якобы имеющемся бесхозном предмете на территории одного из торговых центров. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов информация проверяется», — сказали в ведомстве.

Речь идёт о БЦ «Нобель Парк», ТРЦ «Гудвин», ТРЦ «Па-На-Ма», ТЦ «Галерея Вояж».

В пресс-службе регионального управления МЧС и областного департамента здравоохранения подтвердили выход специалистов к данным объектам.

Кроме того, как заявили изданию NashGorod.ru в пресс-службе регионального МЧС, в ТЦ «Нобель Парк» пожара нет, а всё остальное комментирует полиция.

Ранее сообщалось, что десятки ТЦ эвакуировали в ряде регионов России из-за угрозы взрыва.