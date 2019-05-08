Десятки ТЦ эвакуировали в ряде регионов России из-за угрозы взрыва

В ряде регионов России поступили сообщения о минировании торговых центров. В частности, несколько ТЦ после анонимного звонка эвакуируют во Владивостоке.

Об этом сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Приморскому краю.

«На место происшествий направлены следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи со служебными собаками... Проводится эвакуация людей и обследование объектов», — заявили в ведомстве.

Также сообщается об эвакуации ТЦ в центре Красноярска.

Как информирует ТАСС, в Кемерове посетителей четырёх торговых и бизнес-центров эвакуируют из-за сообщений о минировании. Около 20 ТЦ и предприятий проверяются в Екатеринбурге.

В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.