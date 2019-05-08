В России за три месяца 2019 года зарегистрировано девять терактов

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В России за три месяца 2019 года было зарегистрировано девять террористических актов.
В России за три месяца 2019 года зарегистрировано девять терактов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в отчёте МВД России «Состояние преступности в России за январь — март 2019 года».

«Террористический акт — 9», — отмечается в документе ведомства в таблице «Сведения о преступлениях, предварительное следствие по которым обязательно».

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Нальчике бывшего бомбиста баксанской бандгруппы, члена «Исламского государства»*, который планировал теракт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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