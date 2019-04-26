В Нальчике задержан планировавший теракт по указанию из Сирии боевик

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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Нальчике бывшего бомбиста баксанской бандгруппы, члена «Исламского государства»*, который планировал теракт.
В Нальчике задержан планировавший теракт по указанию из Сирии боевик
  • РИА Новости

По данным ведомства, он планировал совершение резонансного террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства. При этом указание было получено из Сирии.

По адресу его проживания обнаружены указанное СВУ, литература экстремистской направленности и иные доказательства, проинформировали в ФСБ.

По имеющимся данным, будучи в составе баксанской бандгруппы, мужчина занимался изготовлением взрывных устройств, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыве сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарии.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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