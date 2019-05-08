В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
- © группа "Сбор средств на бюст И.В.Сталину в Новосибирске"
«Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому нужно, наверное, обращаться туда за комментариями», — сообщил Песков.
Ранее стало известно, что памятник Иосифу Сталину установили в Новосибирске на территории областного комитета КПРФ. Открытие монумента запланировано на 9 мая.
В марте художественный совет Новосибирска одобрил установку бюста Сталина во дворе областного комитета КПРФ.