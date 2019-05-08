В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей.
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
  • © группа "Сбор средств на бюст И.В.Сталину в Новосибирске"

«Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому нужно, наверное, обращаться туда за комментариями», — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что памятник Иосифу Сталину установили в Новосибирске на территории областного комитета КПРФ. Открытие монумента запланировано на 9 мая.

В марте художественный совет Новосибирска одобрил установку бюста Сталина во дворе областного комитета КПРФ.

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