В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей.

«Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому нужно, наверное, обращаться туда за комментариями», — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что памятник Иосифу Сталину установили в Новосибирске на территории областного комитета КПРФ. Открытие монумента запланировано на 9 мая.

В марте художественный совет Новосибирска одобрил установку бюста Сталина во дворе областного комитета КПРФ.