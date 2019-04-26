Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
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Об этом сообщает «Говорит Москва».
Отмечается, что руководство образовательного учреждения в курсе происходящего, но каких-либо конкретных решений к настоящему времени принято не было.
«Да, конечно, мы в курсе. Пока никаких решений нет», — уточнила руководитель пресс-службы Высшей школы экономики Ксения Брегадзе.
По данным радиостанции, памятник был установлен в 1937 году на территории фабрики имени Дзержинского на Шаболовке. В 2010 году объект был передан вузу.
Осенью 2017 года в Москве в сквере Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества открыли Аллею правителей ХХ века.
В том числе там были представлены бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева и других политических деятелей.