Новым командующим Черноморским флотом назначен Игорь Осипов

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Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Новым командующим Черноморским флотом назначен Игорь Осипов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев. 

Ранее стало известно, что главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов.

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