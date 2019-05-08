Новым командующим Черноморским флотом назначен Игорь Осипов
Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев.
Ранее стало известно, что главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов.
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