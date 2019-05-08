Назначен новый главком ВМФ России

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Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов, который ранее командовал Северным флотом. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Назначен новый главком ВМФ России
  • РИА Новости

«Указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом — адмирал Евменов Николай Анатольевич», — приводит его слова РИА Новости.

Шойгу отметил, что прежний главком Владимир Королёв завершил военную службу, которой отдал 46 лет.

Глава Минобороны поблагодарил его за службу и подчеркнул, что за эти годы ему удалось много сделать для укрепления обороноспособности страны.

По его словам, переход Королёва на работу в «Объединённую судостроительную корпорацию» будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ.

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