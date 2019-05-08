Назначен новый главком ВМФ России
- РИА Новости
«Указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом — адмирал Евменов Николай Анатольевич», — приводит его слова РИА Новости.
Шойгу отметил, что прежний главком Владимир Королёв завершил военную службу, которой отдал 46 лет.
Глава Минобороны поблагодарил его за службу и подчеркнул, что за эти годы ему удалось много сделать для укрепления обороноспособности страны.
По его словам, переход Королёва на работу в «Объединённую судостроительную корпорацию» будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ.