Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.

«В то время как МиГ-29 уже пятый год ржавеют на авиабазе Бельбек и фактически перестали быть боевыми единицами, для киевских политиков это «незаживающая рана» и постоянное обвинение России если не в агрессии, то по крайней мере якобы в донорстве. И никого не смущает, что в крымской группировке нет МиГ-29 в принципе», — сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Он отметил, что вся находящаяся на полуострове украинская боевая техника не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года.