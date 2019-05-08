В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», —заявил депутат.
Он отметил, что вся находящаяся на полуострове украинская боевая техника не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года.
В настоящее время обеспечивается только охрана и пожаробезопасность техники.
«Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колёса у них отжили своё», — добавил Белик.
По словам парламентария, данная техника уже непригодна для использования в российской армии и невыгодна для ремонта.
В марте «Крыминформ» передавал, что в 2019 году планируется начать строительство гражданской части аэропорта Бельбек.