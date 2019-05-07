В Подмосковье началось строительство музейного комплекса «Зоя» в честь Космодемьянской

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В Московской области началось строительство музейного комплекса «Зоя» в честь Зои Космодемьянской, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье началось строительство музейного комплекса «Зоя» в честь Космодемьянской
  • РИА Новости

«Когда мы приехали три года назад сюда, в деревню Петрищево, жители собрались, мы общались, пили чай в неформальной обстановке, говорили о том, что всё-таки нужно новое дыхание для того, чтобы каждый, кто рождается в нашей стране, знал, что у страны есть такие герои», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Старое здание будет частью нового комплекса. Строительство должны завершить к 2020 году.

Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно). Она погибла в Петрищеве в 1941 году.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Санкт-Петербурге открыли памятник Герою СССР, снайперу времён Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой.

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