В Подмосковье началось строительство музейного комплекса «Зоя» в честь Космодемьянской

В Московской области началось строительство музейного комплекса «Зоя» в честь Зои Космодемьянской, сообщает телеканал «360».

«Когда мы приехали три года назад сюда, в деревню Петрищево, жители собрались, мы общались, пили чай в неформальной обстановке, говорили о том, что всё-таки нужно новое дыхание для того, чтобы каждый, кто рождается в нашей стране, знал, что у страны есть такие герои», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Старое здание будет частью нового комплекса. Строительство должны завершить к 2020 году.

Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно). Она погибла в Петрищеве в 1941 году.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Санкт-Петербурге открыли памятник Герою СССР, снайперу времён Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой.