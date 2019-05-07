Генеральная репетиция парада Победы прошла в Симферополе

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Генеральную репетицию парада Победы провели в Симферополе, сообщает РИА Новости Крым.
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Симферополе
  • РИА Новости

Среди участников — военные расчёты и десятки единиц техники. В частности, были представлены системы залпового огня «Град», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун».

Также стало известно, что на парад Победы в Москве приедут 150 ветеранов из Московской области. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Всего на территории Подмосковья проживают более 73 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участников и инвалидов войны — 4,5 тыс.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.

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