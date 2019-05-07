В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

В Москве провели генеральную репетицию парада Победы, сообщает телеканал «360». Задействованы более 13 тыс. человек, 132 единицы техники, 74 вертолёта и самолёта.

Министр обороны Сергей Шойгу въехал на Красную площадь на кабриолете Aurus. Данную модификацию автомобиля разработали специально для использования в военных парадах.

Пешая колонна состоит из 35 парадных расчётов. Это офицеры, сержанты, солдаты, курсанты, воспитанники военных училищ и кадетских корпусов.

В репетиции приняли участие танки третьего поколения Т-14 «Армата» и боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», а также пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 и ракетные комплексы «Ярс».

Кроме того, к смотру привлекли вертолёты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24, самолёты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

Генеральная репетиция парада Победы состоялась и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передаёт ФАН. 9 мая можно будет увидеть около 4,5 тыс. военнослужащих, 90 образцов наземной военной техники и 45 единиц авиации.

Ранее сообщалось, что три кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ доставили в Петербург для участия в параде Победы.