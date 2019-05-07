Суд продлил арест матери брошенной в московской квартире девочки

Савёловский районный суд Москвы продлил срок ареста Ирины Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в захламлённой квартире, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Ирины Гаращенко до 10 июня», — сказал судья Дмитрий Неудахин.

Как отмечается, следствие настаивало на продлении меры пресечения в отношении женщины, поскольку она могла оказать давление на свидетелей и на свою дочь. В свою очередь, защита просила перевести её под домашний арест.

Заседание проходило без участия обвиняемой, которая находится на психиатрической экспертизе.

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