Суд продлил арест матери брошенной в московской квартире девочки

Короткая ссылка
Савёловский районный суд Москвы продлил срок ареста Ирины Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в захламлённой квартире, передаёт агентство городских новостей «Москва».
Суд продлил арест матери брошенной в московской квартире девочки
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Ирины Гаращенко до 10 июня», — сказал судья Дмитрий Неудахин.

Как отмечается, следствие настаивало на продлении меры пресечения в отношении женщины, поскольку она могла оказать давление на свидетелей и на свою дочь. В свою очередь, защита просила перевести её под домашний арест.

Заседание проходило без участия обвиняемой, которая находится на психиатрической экспертизе.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о процессе реабилитации девочки.

Ребёнка обнаружили 10 марта в квартире в Москве в антисанитарных условиях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить