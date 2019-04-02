Кузнецова рассказала о реабилитации брошенной в квартире в Москве девочки

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала в беседе с «Российской газетой» о процессе реабилитации брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки.

«Мы пригласили психиатров, они предположили, что, если ребёнок начнёт говорить слова, а не слоги, значит, речь была сформирована, но она или забыта оттого, что не с кем было общаться, или пропала от стресса. Девочка начала говорить словами. Но шёпотом... Она очень удивлялась, что можно играть вместе. Я хотела погонять с ней автобус туда-сюда, сначала она бежала за ним. Когда я ей показала, как толкать, она мгновенно сообразила, села напротив и стала играть», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что ребёнка из больницы уже выписали и перевили в социально-реабилитационный центр.

«Сейчас у нас целый перечень специалистов, которым мы покажем её в ближайшее время», — отметила омбудсмен.

В конце марта Ирине Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в квартире в Москве, предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Пятилетнего ребёнка обнаружили 10 марта в квартире в Москве в антисанитарных условиях. В СК заявили, что консьержа и сотрудницу полиции, которые настаивали на вскрытии квартиры в Москве, где была обнаружена истощённая пятилетняя девочка, могут представить к наградам. По данным следствия, соседи неоднократно вызывали полицию, однако правоохранители не проявили должного внимания.

В Кирове, как сообщал progorod43.ru, также организовали проверку по факту найденных в запертой квартире пятерых детей.