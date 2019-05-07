Эксперты назвали самые популярные в России праворульные автомобили

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Стали известны самые популярные в России праворульные автомобили, сообщает Newinform со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали самые популярные в России праворульные автомобили
  • Reuters

По данным экспертов, в I квартале 2019 года лидирует Toyota Corolla. Такую машину купили 11,6 тыс. человек.

На втором месте Honda Fit (4,5 тыс.), на третьем — Toyota Mark (почти 4 тыс.).

Далее следуют Toyota  Corona, Vitz, Carina и Caldina.

В целом рынок легковых автомобилей с правым рулём в России по итогам квартала вырос на 3%, до 131,8 тыс. единиц. Об этом говорится на сайте «Автостата».

Ранее автоэксперт Максим Едрышев в беседе с URA.RU оценил попадание Свердловской области в тройку регионов — лидеров по продажам автомобилей Bentley.

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