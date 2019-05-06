Эксперт оценил попадание Свердловской области в тройку регионов-лидеров по продажам Bentley

Автоэксперт Максим Едрышев в беседе с URA.RU оценил попадание Свердловской области в тройку регионов-лидеров по продажам автомобилей Bentley.

«Кризис абсолютно не влияет на премиум-сегмент в Свердловской области, люксовые автомобили по-прежнему очень хорошо продаются, некоторые марки даже показывают рост по продажам», — заявил Едрышев.

По его словам, на Урале, очевидно, есть определённое количество людей, которые могут себе позволить такие машины.

Как подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат», за I квартал 2019 года жители Свердловской области купили четыре новые модели люксовой марки. Такой же показатель у Краснодарского края. Лидируют Санкт-Петербург (пять автомобилей) и Москва (36).

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