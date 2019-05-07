По делу о взрыве на химзаводе в Пермском крае арестованы три человека

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В Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака в городе Березники погибли три человека, арестованы трое сотрудников предприятия «Азот».
По делу о взрыве на химзаводе в Пермском крае арестованы три человека
  • РИА Новости

«По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих подозреваемых по уголовному делу, в числе которых технолог агрегата и два начальника смены. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Ранее в МЧС России сообщили, что три человека погибли во время инцидента на химическом заводе филиала компании «Уралхим» в Пермском крае. Указывалось, что это произошло во время ремонтных работ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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