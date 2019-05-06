СК возбудил дело после гибели трёх человек на заводе в Пермском крае

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на одном из предприятий в городе Березники в Пермском крае. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
СК возбудил дело после гибели трёх человек на заводе в Пермском крае
  • РИА Новости

Как отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По данным СК, утром 6 мая на территории одного из предприятий города погибли трое рабочих, один с травмами был доставлен в больницу.

Ранее в МЧС России сообщили, что три человека погибли во время инцидента на химическом заводе филиала компании «Уралхим» в Пермском крае.

Указывалось, что это произошло во время ремонтных работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить