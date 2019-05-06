СК возбудил дело после гибели трёх человек на заводе в Пермском крае

Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих на одном из предприятий в городе Березники в Пермском крае. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

Как отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По данным СК, утром 6 мая на территории одного из предприятий города погибли трое рабочих, один с травмами был доставлен в больницу.

Ранее в МЧС России сообщили, что три человека погибли во время инцидента на химическом заводе филиала компании «Уралхим» в Пермском крае.

Указывалось, что это произошло во время ремонтных работ.