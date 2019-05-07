Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.

«Не будь Дня Победы, эта писательница и все остальные либо не существовали, либо новый год начинался у них в день рождения Гитлера», — цитирует РИА Новости Зюганова.

По его словам, подобные высказывания «не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения».

Он подчеркнул, что решение Сталина отодвинуть советскую границу на 200—300 км, подписав пакт Молотова — Риббентропа, было абсолютно обоснованным и стратегически верным.

«Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, до Ленинграда всего 140 км. В первый месяц войны их войска наступали со скоростью в среднем 35 км в сутки. Они через неделю были бы у стен Ленинграда... Они пришли бы в Москву намного раньше», — добавил лидер КПРФ.

Ранее Елена Чижова, которая является лауреатом премии «Русский Букер», в статье для газеты Neue Zürcher Zeitung заявила, что Сталин способствовал планам Адольфа Гитлера по уничтожению Ленинграда во время блокады.

По её словам, город был для Сталина «объектом ненависти» из-за «самосознания» его жителей.