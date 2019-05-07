Российская писательница назвала Сталина пособником блокады Ленинграда

Российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова в своей статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung заявила, что Иосиф Сталин способствовал планам Адольфа Гитлера по уничтожению Ленинграда во время блокады.

«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — написала она.

По мнению Чижовой, для Сталина Ленинград «был объектом ненависти» из-за «самосознания» жителей города и «их способности к независимому мышлению».

При этом автор статьи считает, что «иначе нельзя объяснить» то, что в ходе блокады Ленинграда поезда с военной продукцией ленинградских заводов шли на Большую землю, а «Сталин и его пособники не организовали даже минимальное снабжение города продуктами питания».

«Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если не сотни тысяч человеческих жизней», — заявила писательница.

В январе в немецкой газете Süddeutsche Zeitung появилась статья, в которой говорилось об «опасности» проведения парада в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Автор писала, что торжества неуместны, когда речь идёт о масштабной трагедии.

В Государственной думе прокомментировали публикацию журналистки.