Опрос показал рекордный уровень одобрения россиянами политики Сталина

Доля российских граждан, которые позитивно относятся к Иосифу Сталину, впервые превысила 50%. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».

Как отмечается, 51% опрошенных позитивно относятся к Сталину, что является максимальным показателем за последние 20 лет.

При этом у 41% из их числа образ Сталина вызывает уважение, у 4% — чувство восхищения, а у 6% — симпатию.

Безразличие к фигуре вождя выразили 26% респондентов. Как отмечается, 19% россиян выступили с мнением об отрицательной роли Сталина в истории страны.

Опрос проводился 21—27 марта среди 1638 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 50 субъектов России.

Ранее проведённый опрос показал, что 66% россиян сожалеют о распаде СССР. Этот показатель стал десятилетним максимумом.