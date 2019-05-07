Эксперт напомнил о правилах безопасности для авиапассажиров

Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин в беседе с телеканалом «360» напомнил о правилах безопасности для авиапассажиров.

По его словам, необходимо внимательно слушать предполётный инструктаж, выполнять указания бортпроводников, не разуваться и не пользоваться наушниками во время взлёта и посадки.

Также рекомендуется ознакомиться с инструкцией, размещённой рядом с каждым пассажиром, поскольку самолёты имеют свои нюансы, своё расположение аварийных и эвакуационных выходов, свои системы навигации.

«Важно понимать, что бортпроводники — это не официанты, которые разносят напитки во время полёта — это их сервисная функция, когда всё происходит штатно. Но прежде всего это сотрудники безопасности, которые в первую очередь спасают пассажиров в случае нештатных ситуаций», — заявил Старостин.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН предложил разработать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.