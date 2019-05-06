Эксперт предложил разработать правила поведения в ЧС

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Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН предложил разработать правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
Эксперт предложил разработать правила поведения в ЧС
  • © Евгений Одиноков / РИА Новости

«Психологи и специалисты по безопасности должны разработать правила поведения. А дальше люди со школьной скамьи должны их знать», — заявил он.

По его словам, от паники может излечить только понимание, что делать.

В качестве примера Хорс привёл опыт японцев, живущих в сейсмоопасной зоне.

«Важно, чтобы пассажиры знали, что деньги и документы нужно держать не в ручной клади, а при себе, в отдельной небольшой сумочке», — полагает эксперт.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях.

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