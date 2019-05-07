Трое пострадавших в ЧП с SSJ-100 остаются в тяжёлом состоянии
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«В медицинских учреждениях на сегодняшний день находятся десять пострадавших, пятеро из них госпитализированы сразу, пятеро обратились за медицинской помощью позднее, состояние всех стабильное, трое тяжёлых, остальные средней тяжести», — сказал Дитрих на заседании правительства России.
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