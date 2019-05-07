Трое пострадавших в ЧП с SSJ-100 остаются в тяжёлом состоянии

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что три человека, которые были госпитализированы после аварийной посадки самолёта SSJ-100 в Шереметьеве, по-прежнему остаются в тяжёлом состоянии.

«В медицинских учреждениях на сегодняшний день находятся десять пострадавших, пятеро из них госпитализированы сразу, пятеро обратились за медицинской помощью позднее, состояние всех стабильное, трое тяжёлых, остальные средней тяжести», — сказал Дитрих на заседании правительства России.

Ранее директор Центра Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet погиб 41 человек.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов, комментируя в беседе с ФАН произошедшую трагедию, предложил изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях.