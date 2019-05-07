Трое пострадавших в ЧП с SSJ-100 остаются в тяжёлом состоянии

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Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что три человека, которые были госпитализированы после аварийной посадки самолёта SSJ-100 в Шереметьеве, по-прежнему остаются в тяжёлом состоянии.
Трое пострадавших в ЧП с SSJ-100 остаются в тяжёлом состоянии
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В медицинских учреждениях на сегодняшний день находятся десять пострадавших, пятеро из них госпитализированы сразу, пятеро обратились за медицинской помощью позднее, состояние всех стабильное, трое тяжёлых, остальные средней тяжести», — сказал Дитрих на заседании правительства России.

Ранее директор Центра Вишневского Амиран Ревишвили сообщил, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet погиб 41 человек.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов, комментируя в беседе с ФАН произошедшую трагедию, предложил изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях.

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