Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве
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«Минимальная положительная динамика есть у всех. Конечно, ждём возможных осложнений, но надеемся, что они будут минимальными», — цитирует Ревишвили РИА Новости.
По его словам, двух пациентов перевели из реанимации в отделение. Состояние ещё одного пациента изменилось с тяжёлого на средней степени тяжести.
«Самая тяжёлая пациентка находится на искусственной вентиляции, но там тоже есть положительная динамика», — отметил директор центра.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в НИИ Вишневского находятся два пациента в тяжёлом состоянии и два в состоянии средней тяжести. Ещё пять пострадавших восстанавливаются в НИИ Склифосовского.
5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet погиб 41 человек.