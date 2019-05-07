Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве

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У всех пострадавших, находящихся в Центре Вишневского после возгорания самолёта в Шереметьеве, наблюдается положительная динамика. Об этом заявил директор центра Амиран Ревишвили.
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Минимальная положительная динамика есть у всех. Конечно, ждём возможных осложнений, но надеемся, что они будут минимальными», — цитирует Ревишвили РИА Новости.

По его словам, двух пациентов перевели из реанимации в отделение. Состояние ещё одного пациента изменилось с тяжёлого на средней степени тяжести.

«Самая тяжёлая пациентка находится на искусственной вентиляции, но там тоже есть положительная динамика», — отметил директор центра. 

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в НИИ Вишневского находятся два пациента в тяжёлом состоянии и два в состоянии средней тяжести. Ещё пять пострадавших восстанавливаются в НИИ Склифосовского.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet погиб 41 человек

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