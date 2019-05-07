В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов

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Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ России, преступное сообщество состояло из уроженцев стран среднеазиатского региона.

«В рамках возбуждённых ГСУ ГУ МВД России по городу Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых лабораторий — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что члены преступного сообщества проставляли дата-штампы в паспорта иностранцев, изготавливали поддельные национальные паспорта, миграционные карты и другие документы.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в финансировании террористической организации «Исламское государство»* жителя Абакана.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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