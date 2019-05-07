В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
- РИА Новости
Как говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ России, преступное сообщество состояло из уроженцев стран среднеазиатского региона.
«В рамках возбуждённых ГСУ ГУ МВД России по городу Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых лабораторий — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что члены преступного сообщества проставляли дата-штампы в паспорта иностранцев, изготавливали поддельные национальные паспорта, миграционные карты и другие документы.
Ранее ФСБ задержала подозреваемого в финансировании террористической организации «Исламское государство»* жителя Абакана.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.