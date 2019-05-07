В Госдуме поддержали идею введения запрета на посуду из пластика

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова прокомментировала RT заявление главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина о том, что ведомство готовится к возможному введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.
В Госдуме поддержали идею введения запрета на посуду из пластика
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«Я считаю, что инициатива очень разумная, потому что пластика в нашем мире стало очень-очень много. Конечно же, я считаю, что все развитые страны должны постепенно от него отказываться — что касается именно одноразовой посуды. Это очень сильно загрязняет окружающую среду в том числе, поэтому я поддерживаю эту инициативу», — отметила Серова.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство готовится к возможному введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Он подчеркнул, что ведомство выступает за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с другими странами.

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